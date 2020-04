COMUNE

VENEZIA Si riunisce oggi il Consiglio comunale, con lo scopo di approvare una variazione di bilancio passata in Giunta a febbraio che assegna una destinazione definitiva a una notevole quantità di risorse. Un passaggio obbligato, perché c'è una scadenza di legge che impone l'approvazione della delibera entro domani. La curiosità è che il Consiglio si riunirà in videoconferenza, una modalità finora mai adottata con una platea così vasta. Finora l'amministrazione aveva sperimentato questa modalità solamente con le riunioni di Giunta, dove al massimo c'erano una decina di persone collegate. In questo caso ce ne sono più di 40 e per questo sono state fatte molte sperimentazioni anche con i tecnici di Venis, la società del Comune per le infrastrutture tecnologiche e telematiche.

Il progetto di delibera è stato discusso ieri pomeriggio nel corso di una riunione della Commissione Bilancio, anch'essa realizzata in videoconferenza, dove le opposizioni hanno presentato una serie di rimostranze ed emendamenti che saranno discussi nella giornata odierna.

«Abbioamo chiesto - dicono i consiglieri del Pd e della Lista Casson - la diminuzione di parte dei trasferimenti alla società Vela ad eventi fuori dall'accordo

funzionale, quali ad esempio il Carnevale, e che possono essere successivamente recuperati, somme da utilizzare per la diminuzione della Tari per i cittadini. Poi la riduzione delle aliquote Imu attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione».

