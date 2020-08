I primi risultati sono arrivati ieri pomeriggio ma solo oggi l'Uls sarà in grado di fornire un quadro completo e preciso della situazione. La speranza ovviamente è che almeno una parte dei 246 risultati positivi al Covid 19 all'ultimo screening siano guariti. Con un doppio tampone negativo, si potrebbe così procedere per molti ospiti con il trasferimento in una struttura esterna, in modo da non esporre ulteriormente i negativizzati al virus. Dove? Questo al momento rimane un'incognita ma, quel che è certo, è che la Prefettura sta cercando soluzioni che prevedano la più bassa possibile concentrazione di migranti. L'incidente di via Pisa ovviamente non dà segnali confortanti, ma usl e Prefettura sembrano determinate nel procedere con questo schema. Tutto dipende da quanto sarà regredito il contagio. I tamponi, avviati mercoledì mattina, non sono stati però effettuati a tutti: una cinquantina di migranti si sono opposti al test. Per loro, in teoria, si profila la permanenza in quarantena.

In ogni caso il dispositivo di sicurezza predisposto attorno all'ex caserma non verrà smantellato fino a quando la situazione non sarà tornata pienamente alla normalità. Poi si comincerà a pianificare anche la campagna di

tamponi per i richiedenti asilo, circa 200, presenti nell'ex caserma di Oderzo Zanusso. Il piano dovrebbe essere stilato già la prossima settimana.

