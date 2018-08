Oggi l'autopsia sul corpo del ventiduenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oggi pomeriggio all'obitorio di Padova sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Massimiliano Vazzana. L'esame sarà fondamentale per capire le cause del decesso del giovane bellunese, trovato senza vita in via della Pace in un'area compresa tra la strada e i binari ferroviari. Accanto al corpo del ragazzo lunedì mattina gli agenti della Polizia Locale hanno trovato tre involucri di stupefacente (presumibilmente eroina), un cucchiaio e una siringa. Non risulta che il giovane si fosse drogato immediatamente prima di morire: per ora quindi non...