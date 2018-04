Oggi l'assemblea dei soci di Save Dividendi e nuove espansioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISULTATIMESTRE Sabato 5 maggio alle 11 atterrerà a Venezia il primo aereo dell'American Airlines proveniente da Chicago e ripartirà alle 14.50; il secondo collegamento garantito dalla compagnia americana oltre a quello con Philadelphia. Un tassello in più dello sviluppo per il Marco Polo di Tessera che a marzo ha registrato 740 mila passeggeri, un 7,3% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso; il 2017 Save lo aveva chiuso con 10 milioni e mezzo di passeggeri a Tessera, 16 e mezzo in totale contando anche Treviso e Verona (al...