ANNONE VENETO

La salma di fra Gianpietro Vignandel, morto a 46 anni di coronavirus in ospedale a Trento, sarà tumulata oggi in cimitero ad Annone Veneto con una cerimonia funebre strettamente privata . «Ci sarà solo la benedizione della salma prima della sepoltura - spiega il parroco don Giovanni Odorico alla presenza solo dei parenti più stretti». A raccogliere le testimonianze e il cordoglio anche il sindaco Victor Luvison: «Io non conoscevo personalmente fra Gianpietro dice il primo cittadino , ma molti miei amministratori e assessori avevano avuto lo fortuna di apprezzare le sua qualità di umanità e bontà. Tutti hanno testimoniato il loro dolore per la sua scomparsa. Io ho telefonato alla famiglia per esprimere il mio personale cordoglio e quello dell'amministrazione. Ho parlato con il papà Mario che mi ha raccontato come avesse sentito il figlio l'ultima volta per telefono, il 14 marzo, quando stava già molto male. Ricorda che si lamentava della sofferenza a respirare». Tra le possibili cause del contagio ci potrebbe essere la sua partecipazione ad un convegno di religiosi nel convento dei frati Cappuccini a Trento. «Sembra che tra quei religiosi ci fosse qualcuno positivo al coronavirus». Oltre ad Annone Veneto anche in Trentino Alto Adige è stato espresso tanto cordoglio, a cominciare dall'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, che ha manifestato personalmente la vicinanza della Chiesa locale ai frati cappuccini dove fra Gianpietro coordinava l'attività della mensa dei poveri. «È una sofferenza che tocca tutta la nostra comunità ha sottolineato il vescovo che in lui ha visto realizzarsi concretamente il Vangelo degli ultimi».

A VENEZIA

Il sorriso stampato sempre sulla bocca, due occhi sinceri, uno sguardo innocente, il suo grande amore per i poveri. Fra Gianpietro Vignandel si era trasferito da tre anni a Trento, ma lo ricordano ancora così nella Chiesa veneziana. «Fra Piero, come lo chiamavano tutti, nei quattordici anni che è rimasto a Venezia è stato un angelo - commenta il diacono Giuseppe Baldan -. Lo vedevi sorridente che curava l'orto o in cucina, dove faceva cose stratosferiche. La cosa incredibile era la sua allergia a tutta la pomposità delle liturgie: quando c'era la festa del Redentore, ad esempio, scappava, lo vedevi solo in cucina perché non voleva vedere cose che non corrispondevano alla sua vocazione. I poveri erano qualcosa di sacro per lui, anche quando era stato ricoverato a Trento voleva sapere se era stato dato da mangiare ai poveri». «Qui al Redentore si occupava dei giovani in formazione - aggiunge fra Ivan -. Era un uomo e un frate profondamente buono, attento e vicino alle persone».

Maurizio Marcon

(ha collaborato Daniela Ghio)

