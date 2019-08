Oggi l'abbraccio dei tifosi, l'Udinese svela la maglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel tardo pomeriggio di oggi verrà presentata la nuova Udinese. Sarà una giornata di grande festa che inizierà alle 18 e si svolgerà nel piazzale esterno davanti all'ingresso della Curva Nord del Macro Store. Per l'occasione verrà allestito un palco dove verranno presentati uno a uno tutti i protagonisti della squadra bianconera con in testa l'allenatore Igor Tudor, tutti i suoi collaboratori e i componenti dello staff sanitario. Sarà anche un'occasione imperdibile per tutti i tifosi che avranno la possibilità di applaudire e salutare i...