Oggi iniziano i saldi estivi e per l'occasione i negozi resteranno aperti fino alle 23, ripetendo la soddisfacente esperienza dello scorso anno.E non è soltanto una serata speciale, ma la prima di quelle della serie dello shopping serale in città, che vedrà altri appuntamenti il giovedì nel corso dell'estate, ai quali si abbineranno altre iniziative di attrazione.Le date previste sono quelle dei giovedì 8, 15 e 22 e in queste date, come...