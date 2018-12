CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oggi finisce l'era di Dino De Poli come presidente di Fondazione Cassamarca. Questa mattina alle 9,30 guiderà l'ultimo Consiglio d'indirizzo nominando i prossimi componenti del massimo organismo di Ca' Spineda. Ed è molto severo il giudizio del governatore Luca Zaia, da sempre una delle voci più critiche sull'operato del presidente. Al successore, infatti, sa già cosa chiedere: «Di rendere pubblici i conti. Tutti. Vogliamo capire da dove si riparte, se il patrimonio netto della Fondazione è in negativo o in positivo; quali sono stipendi...