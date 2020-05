NEL CAPOLUOGO

MESTRE Gli spazi simbolici di Venezia domani diventeranno teatro di numerose proteste da parte di imprenditori sulla gestione della crisi. Alla stazione, alle 10 del mattino, ci sarà un flash-mob di imprenditori, commercianti, artigiani e associazioni di categoria. Piazza San Marco invece ospiterà imprenditori, ristoratori e operatori del turismo come gli operanti dell'extra alberghiero, che lamentano di non esser stati considerati: «Si sono completamente dimenticati di noi - dichiara Eliana Avenali, tesoriere dell'Abbav - sia come apertura, ma anche come sostegno all'impresa». Sempre alle 10 il cordone di persone si sposterà lentamente verso Rialto, dove gli aderenti all'iniziativa, che avverrà senza fischietti e in forma pacifica, creeranno una catena umana che a distanza di sicurezza giungerà a riva del Vin attraverso il ponte di Rialto. La catena umana coinvolgerà anche i commercianti del Lido: una protesta pacifica e silenziosa che faccia sentire idealmente la voce di quelle attività che, ormai allo stremo, chiedono di aprire prima del 1. giugno, data oggi prevista dalla fase 2. Il corteo che attraverserà, in modo pacifico e silenzioso, il Ponte di Rialto arriverà davanti all'ingresso di Ca' Farsetti, con l'obiettivo, nemmeno troppo velato, di incassare la solidarietà del sindaco Brugnaro e delle varie istituzioni cittadine. I manifestanti chiederanno, tra l'altro, la cancellazione dei tributi come Tari, Tasi e Cosap, da marzo fino alla fine del 2020, rivedere le restrizioni Covid 19, come distanze, plexiglas e sanificazioni costanti.

La manifestazione ha già incassato la solidarietà da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Andrea Bassi, Stefano Casali, Elena Donazzan, Joe Formaggio e Massimo Giorgetti. I politici hanno annunciato che alle 14 saranno in piazza San Marco. Ma il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini ha chiesto a prefetto e sindaco di inibirne l'accesso: «La piazza non è per eventi politici».

In centro storico convergeranno anche i commercianti di Mestre, dove ieri sera intanto è andata in scena un'iniziativa simbolica. Se nel mondo c'è Banksy, a Mestre è la creatività dell'acconciatore Lucart a produrre opere che compaiono all'improvviso in giro per la città. Nei pressi della fontana in piazza Ferretto un mezzo busto di donna, con l'epidermide evocante il leone di San Marco, vestito con fogli di giornale, le mani incatenate sopra la testa in segno di preghiera. «Dedico questa installazione - dice l'artista - a chi si sta occupando davvero dell'emergenza, come il governatore Zaia, le cui parole infondono energia ed entusiasmo per ripartire, l'assessore Venturini, la presidente Damiano, e Roberto Tonissi (Associazione Amici della laguna e del porto), che ha distribuito le mascherine. Grazie a loro i piccoli imprenditori conservano ancora quel minimo di fiducia nel futuro. L'opera s'intitola La voce, per i veneti nati con le maniche già arrotolate e pronti a lavorare ancora con grande forza di volontà».

A San Donà infine è prevista oggi una nuova protesta delle partite Iva che, dopo la manifestazione di martedì scorso, hanno scelto di ripresentarsi in piazza, sfidando anche qualche divieto. Gli organizzatori spiegano che «si manifesta in modo spontaneo, si tratta di una passeggiata in centro da parte di esponenti di varie attività; come la volta scorsa ognuno agirà in piena autonomia e in modo pacifico. Saranno rispettate tutte le misure di sicurezza. Ci preme sottolineare che protestiamo per tornare a lavorare prima possibile, senza alcun risvolto politico». Il video della precedente manifestazione è circolato sui social che si occupano della città, registrando oltre 16mila visualizzazioni in pochi giorni. Una critica alla precedente contestazione è stata espressa dal gruppo delle Sardine del Basso Piave che giudicano «sconsiderato scendere in piazza e organizzare manifestazioni in questo frangente».

(Hanno collaborato Luca Bagnoli, Tomaso Borzomì, Davide De Bortoli e Lorenzo Mayer)

