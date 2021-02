Oggi il programma dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 raddoppia gli appuntamenti, per una giornata intera in pista. Vanno in scena le due combinate alpine, che avrebbero dovuto aprire il calendario, lunedì 8 e mercoledì 10 febbraio, ma sono state rinviate per l'inclemenza del tempo. Così oggi sono tutti sugli sci, uomini e donne, per quattro volte. Si comincia alle 9.45 con il supergigante femminile, sulla pista Olympia delle Tofane; alle 11.15 tocca agli uomini, con la prima parte della combinata, dedicata alla velocità, sulla pista Vertigine. Nel pomeriggio c'è lo slalom, con una sola manche, sul pendio delle pale di Rumerlo, dove sarà ben visibile dall'area del traguardo. Le donne scenderanno fra i paletti alle 14.10; gli uomini alle 15.20. La svizzera Wendy Holdener e il francese Alexis Pinturault sono i due campioni in carica, vincitori ad Are, in Svezia, due anni fa, dove però la combinata univa la discesa libera allo slalom. Per l'Italia saranno in gara Nadia Delago con il numero 2; Marta Bassino con il 3; Fedrica Brignone con il 7; Elena Curtoni con il 17; nella squadra azzurra maschile ci saranno soltanto tre combinatisti: Riccardo Tonetti con il numero 3; Christof Innerhofer con il 16 e Giovanni Franzoni con il 29. Martedì 16 ci sarà la spettacolare gara di parallelo individuale, ancora a Rumerlo; seguito dalla prova a squadre, per nazioni, di mercoledì 17. (M.Dib.)

