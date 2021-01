LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Dopo lo slittamento di ieri, è atteso per oggi il rifornimento di vaccini Pfizer-Biontech, ma sarà una dose ridotta dopo l'annuncio della farmaceutica statunitense di voler inviare meno vaccini di quelli previsti. Un comportamento che, a cascata, porterà il Veneziano ad avere il 50% dei vaccini in meno. In tutto sono attesi circa 3.500 vaccini rispetto ai poco più che 7mila che erano stati assegnati alle Ulss 3 e Ulss 4. Una riduzione che ha portato le due aziende a ridisegnare il piano vaccinale in attesa, nelle prossime settimane, di usare il vaccino Moderna - circa mille dosi per il Veneziano - nella somministrazione agli anziani non ricoverati nelle case di riposo.

Intanto anche l'Ipav ha concluso ieri la prima fase della campagna vaccinale. 800 le dosi somministrate tra ospiti e dipendenti dell'Istituzione che conta cinque centri servizi residenziali per anziani nel territorio comunale: Antica Scuola dei Battuti e Contarini a Mestre, San Lorenzo, Zitelle e San Giobbe a Venezia. «La campagna è partita il 7 gennaio e, in meno di due settimane, siamo riusciti a vaccinare oltre 800 persone tra anziani ed operatori - commenta, soddisfatto, il presidente Luigi Polesel - il mio ringraziamento va anche a chi ha collaborato con noi: all'Ulss 3, ai medici coordinatori dei centri servizi, ai medici curanti degli anziani, sempre presenti in ogni sessione di vaccinazione. L'età media degli ospiti, per lo più donne, è oltre gli 80 anni e abbiamo vaccinato anche una ospite di 102 anni! Ora ci stiamo già preparando alla prossima campagna per la somministrazione della seconda dose del vaccino».

Tra i vaccinati anche una trentina di amministrativi, con persone che a turno lavorano in smart working.

Una segnalazione è arrivata al giornale per questo. «Qui non c'è nessun caso, nessun De Luca che si fa il vaccino - ribatte Polesel - Tutto il personale rientra nella campagna, in quanto può capitare che debba frequentare i centri servizi». «Abbiamo fatto un quesito all'Ulss sul punto - precisa il direttore Gianangelo Favaretto - e questa è stata la loro indicazione. Tutto alla luce del sole».

Un attestato all'Istituzione arriva anche da Maurizio Scassola, presidente della Federazione dei medici di medicina generale di Venezia e del Veneto: «Plaudo alla grande campagna vaccinale realizzata da Ipav e invito medici e operatori sociosanitari a fare fino in fondo la loro parte ».

