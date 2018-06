Oggi a San Vito la marcia silenziosa. «Saremo in tanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO AL TAGLIAMENTOUn corteo percorrerà silenziosamente questo pomeriggio le vie del centro di San Vito per ricordare Rossella Corazzin e per rompere quel muro di silenzio e omertà che da 42 anni circonda la sua scomparsa. Intanto la trasmissione Chi l'ha visto Torna ad occuparsi della giovane cercando indizi tra le rivelazioni di Angelo Izzo, il mostro del Circeo.MARCIA SILENZIOSACon spirito mite, ma fermo la comunità di San Vito si prepara oggi al corteo, con inizio alle 18 - ritrovo in via Verdi, dove abitava Rossella con papà...