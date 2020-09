Oggi a Portogruaro, per una visita in vista del ballottaggio che domenica prossima vedrà impegnato il candidato Florio Favero, domani a Venezia per parlare con Luigi Brugnaro della nuova Giunta ma anche di come attraverso la Lega la città potrà farsi sentire a Roma. Per il leader della Lega Matteo Salvini si apre oggi la due giorni veneziana che, dopo la visita a Portogruaro, lo vedrà impegnato domani a Venezia con i neo-eletti consiglieri regionali della Lega.

Il piatto forte però sarà l'incontro di Salvini con Luigi Brugnaro: si parlerà dei nomi proposti dal Carroccio per la nuova Giunta - in primis quello del commissario provinciale del partito Andrea Tomaello, vicesindaco in pectore - ma anche di temi veneziani sui quali esercitare un forte pressing in Parlamento. All'ordine del giorno soprattutto l'Agenzia per la laguna, l'organismo previsto dal Decreto Agosto non ancora convertito in legge, che Brugnaro e la Lega contestano per il rischio di vedere espropriata la città da decisioni riguardanti il proprio territorio. Ma si parlerà anche del completamento del Mose e del settore crocieristico. Per il deputato veneziano Alex Bazzaro «c'è spazio per un'azione politica forte».

