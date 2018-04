Officina Treviso: così il sindaco disegna la nuova città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTROSINISTRATREVISO Anziché affidarsi ai tavoli di trattativa, il sindaco Giovanni Manildo sceglie di ascoltare la voce dei cittadini. Il suo obiettivo? Decidere cos' è meglio per la città. Officine Treviso, sarà quindi la prima fase della campagna elettorale. All'Ex Pagnossin, lo storico stabilimento rinato grazie all'intuito dell'imprenditore Damaso Zanardo, si svolgerà quella che è stata già ribattezzata come la Leopolda trevigiana: diverse centinaia di persone suddivise in tavoli di lavoro tematici per individuare soluzioni ai...