MESTRE L'8 novembre, senza

avere nessuna indicazione da parte dei medici, alcuni lavoratori di origine straniera si era presentati in coda al drive through di piazzale Giustiniani per ricevere il tampone. Se n'erano andati - senza test rapido - poco dopo aver insultato e minacciato i medici e gli infermieri dell'Usca che stavano portando avanti i tamponi e che avevano provato a spiegare al gruppetto come il tampone non potesse essere effettuato in assenza di una prescrizione del proprio medico di base o del servizio di Igiene e prevenzione pubblica. Per quella scenata, ora l'Ulss 3 Serenissima passa all'attacco decidendo di denunciare chi aveva insultato i medici e gli infermieri Usca facendo anche pressione affinché, i dipendenti dell'azienda sanitaria, chiudessero un occhio e assecondassero la loro richiesta.

Il semaforo verde alla denuncia penale è arrivato con una delibera della direzione generale dell'Ulss 3 Serenissima che dà mandato a un avvocato «di tutelare nella fattispecie le ragioni e gli interessi dell'Azienda

assumendo tutte le occorrenti iniziative, assistendola eventualmente anche in sede

giudiziaria». In pratica, una denuncia. I nomi l'Ulss li ha già perché per accedere al servizio di tampone in auto serve dare le proprie generalità, così non sarà difficile per i legali dell'azienda sanitaria indirizzare con precisione la propria causa.

Tutto era nato l'8 novembre quando al drive through di piazzale Giustiniani si era presentato un gruppo di lavori che chiedeva di essere sottoposto a tampone perché c'era stato un caso di positività tra i colleghi. Non avevano, però, nessun foglio che li certificasse come contatti stretti, né del medico di base né del Sisp, e quindi non avrebbero potuto accedere al test. Quando gli è stato spiegato, hanno inveito offendendo i sanitari. (n.mun.)

