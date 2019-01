Offensiva contro la sosta selvaggia in arrivo maggiori controlli e multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Il comandante della polizia locale, Stefano Rossi, dichiara guerra ai furbetti della sosta selvaggia. Ieri mattina, dopo la segnalazione riportata dal Gazzettino in merito ad una serie di criticità che i residenti delle laterali di via Montereale (nella zona dell'ospedale Santa Maria degli Angeli) continuano a riscontrare quotidianamente (c'è chi, addirittura, si è visto costretto a rimanere in casa per una giornata intera dal momento che un'auto aveva completamente ostruito il passaggio da un cancello), ha provveduto...