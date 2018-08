Oderzo in prima linea: controlli ai ponti sul Monticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEODERZO Ponti sul fiume Monticano: ieri pomeriggio la giunta comunale ha deciso di avviare i controlli su queste infrastrutture, percorse ogni giorno da migliaia di veicoli: «I nostri ponti sono già monitorati e non danno segno di criticità avverte Vincenzo Artico, assessore ai Lavori pubblici - nondimeno, in via del tutto precauzionale abbiamo deciso di effettuare dei controlli, senza attendere che ci arrivi la circolare del ministero che invita a far questo. Sull'incolumità non si può transigere».DOVETre i principali ponti...