VENEZIA Il turismo affossa l'economia veneziana. Dopo anni di vacche grasse e quattrini immediati, il covid ha schiacciato il tasto reset, imponendo una delle sfide più dure degli ultimi anni: l'ennesima rinascita. A testimoniare il forte legame tra monocultura turistica e impiego è l'osservatorio sul panorama lavorativo diffuso da Veneto Lavoro, in cui si apprende che: «I saldi occupazionali nel 2020 sono negativi per tutti i territori con l'eccezione di Treviso e Rovigo (l'anno precedente erano stati positivi ovunque). La flessione della domanda di lavoro è stata tuttavia generalizzata a tutti i territori, con il valore percentuale minimo di Rovigo (-11%) e massimo a Venezia (-35%) dove anche il saldo negativo è numericamente più consistente (-6.500)».

Valori spaventosi, quindi, soprattutto per il capoluogo di Regione, dove a fronte di 97.492 assunzioni tra gennaio e dicembre (150.177 nel 2019), ci sono state 103.925 cessazioni (146.445 nel 2019). Nel mese di dicembre invece si sono registrate 4.871 assunzioni (6.760 nel 2019) contro 10.253 cessazioni (12.234 nel 2019), con un dato assimilabile al resto dell'anno (-5.382). Un dato che però non tiene conto del blocco dei licenziamenti varato dal Governo, che quindi potenzialmente potrebbe aggravarsi in termini assoluti qualora le cose non dovessero cambiare. La spiegazione di tale fenomeno è semplice e individuabile nel forte legame tra la monocultura turistica veneziana e il resto del territorio, che si è trovato in ginocchio a livello provinciale. Non a caso, dai dati emerge che: «La flessione occupazionale dell'ultimo anno si è concentrata soprattutto nei servizi turistici (-14.800 posizioni di lavoro)».

Infatti proprio le attività connesse al turismo hanno subito una contrazione del 45% (83.587 assunzioni a fronte di 100.571 cessazioni di rapporto di lavoro) rispetto all'anno precedente. Un collasso drammatico che ha trascinato con sé verso il basso il mondo del lavoro. Un'altra ricaduta diretta è la creazione di disoccupazione, oltre ai cosiddetti lavoratori scoraggiati (coloro che smettono di cercare attivamente lavoro). E proprio questi, analizzando i dati, sono coloro che aumentano vertiginosamente. Ciò si evince perché nella provincia di Venezia, a fronte di un 2019 in cui il flusso di dichiarazioni di disponibilità al lavoro rilasciato era di 31.088, nel 2020 è calato a 25.833. Il grido d'allarme proviene pure dalle agenzie di viaggio, con la presidente veneziana di Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) Silvia Russo che punta il dito contro i ristori, insufficienti. Dai dati in possesso della categoria emerge che circa la metà delle più o meno 330 agenzie di viaggio veneziane ha ricevuto aiuti.

Dalle elaborazioni di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia sino alla fine del 2019 operavano poco meno di 490 imprese con circa 1.800 addetti nel veneziano. Un dato che si è contratto di quasi un terzo, visto che già alla fine del periodo di chiusura, a giugno, le imprese del settore si erano ridotte a 337. Russo prosegue: «Quello che ci allarma di più oggi è che registriamo una discrepanza di trattamento tra agenzie con la medesima posizione in istruttoria: c'è chi ha ricevuto subito i ristori e chi è ancora in attesa. Un ritardo inspiegabile e immotivato che ci sta mettendo a dura prova. I nostri uffici possono stare aperti, ma siamo nell'impossibilità di svolgere il nostro lavoro poiché i vari Dpcm impediscono gli spostamenti. Così le spese corrono (coperture assicurative, canoni dei gestionali e dei sistemi di prenotazione, affitti), ma da mesi non incassiamo. Di fronte a queste incertezze non so quanti riusciranno a resistere a lungo». Anche sulla programmazione rimane un gigantesco punto di domanda: «Abbiamo ormai perso la pianificazione della Pasqua e dell'estate 2021, ma temiamo di avere già compromesso parte dell'autunno. Mentre il nostro lavoro era bloccato, molti cittadini si sono comunque organizzati con sistemi fai da te. E ce lo dicevano. Sappiamo che c'era un migliaio di italiani, e certamente non per lavoro, alle Maldive a Capodanno».

