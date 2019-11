Occupazione a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABORGO VALBELLUNA Volevano puntare sull'effetto sorpresa, ma la notizia si è diffusa troppo presto. Così oggi alla rotonda di Busche oltre ai lavoratori dell'ex Acc in sciopero, ci saranno anche poliziotti e carabinieri. Sfuma il blocco del traffico, probabilmente pianificato, come avvenne in una precedente manifestazione, negli anni scorsi. Ma ora più che mai è il momento delle maniere forti: dopo 5 anni i nuovi proprietari arrivati dall'Oriente che rilevarono Acc stanno per lasciare: andranno avanti fino a quando non avranno...