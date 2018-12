Occuparono una casa Ater tutti assolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tutti assolti gli otto aderenti al gruppo Ztl finiti a processo per l'occupazione di una abitazione Ater avvenuta nel dicembre del 2014 a Treviso. Per il giudice Francesco Sartorio è un fatto che non costituisce reato. Alla sbarra erano finiti Nicola Vendraminetto, Alessandro Tesser, Ruggero Sorci, Paride Daniele, Lorenzo Brigoldi, Gaia Righetto, Monica Tiengo, Sergio Zulian e Maddalena Lovadina, protagonisti dell'occupazione di un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 18 di via Ronchese, locali rimasti vuoti per oltre un...