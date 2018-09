Occhiobello fa causa al Ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIOBELLOA Occhiobello il Comune ha denunciato il Ministero del Tesoro. E ha quasi 160mila buoni motivi per farlo. A tanto, per la precisione a 158.352,14 euro, ammonta la cifra che secondo l'Amministrazione sarebbe stata sottratta dallo Stato, che non sembra avere alcuna intenzione di restituire. «Con quella somma precisato il segretario comunale Angelo Medici si fanno molte cose per i cittadini: ci si paga il 40% del trasporto pubblico locale, per esempio». Una somma importante, dunque, per una cittadina di piccola o media dimensione,...