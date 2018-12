CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIO AL WEBUDINE Sono ormai quasi quotidiani i casi di truffe messe a segno on-line e denunciate dalle vittime alla Polizia di Stato, anche a Udine. E il periodo pre-natalizio, con l'arrivo della tredicesima e la corsa alle offerte per i regali da mettere sotto l'albero, registra una tradizionale impennata dei cyber raggiri.«Il rischio di cadere nelle truffe vale per chiunque. Non incappano nei raggiri solo persone anziane, ma anche i più giovani e di cultura medio-alta», spiega il responsabile della sezione di Udine della Polizia Postale...