LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Il commercio estero fa soffrire le occhialerie del Bellunese. In provincia, stando al bilancio 2020 diffuso ieri dalla Camera di Commercio, l'export scende del 21,8% e passa dai 4 miliardi di euro e oltre del 2019, agli attuali 3,2 miliardi circa, per una flessione prossima a 900 milioni di euro. Un risultato condizionato in buona parte dall'occhialeria, settore che muove il 65,4% dell'export provinciale e che chiude l'anno con una flessione delle vendite all'estero del -27,5% rispetto all'anno scorso (-787 milioni di euro). Quella bellunese è la più pesante flessione in Veneto e fra le peggiori in Italia (94esima sulle 108 province analizzate dall'Istat). Ovviamente è una media, ma c'è anche chi ha avuto ripercussioni ancora più gravi. Non lasciano dubbi le testimonianze di due imprenditori del settore, Alessandro Da Vià e Diego Frescura del Cadore: «Per noi la contrazione dell'export è pesata di più, sul 30%».

I DATI

«È chiaro afferma con amarezza il presidente della Camera di Commecio, Mario Pozza che qui riceviamo tutta l'ondata d'urto della pandemia, non certo inattesa, ma che quando prende forma oggettiva in questi dati fa comprendere quanto profonde siano le ferite che dovremo curare nel nostro tessuto produttivo». E parla dei settori più penalizzati, come l'occhialeria bellunese. L'export ha sofferto soprattutto nel primo semestre del 2020 (-40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Solo fra aprile e giugno il settore conosce un crollo delle vendite all'estero, sempre su base annua, prossimo al mezzo miliardo di euro. Nel secondo semestre non si assiste ad un'inversione di tendenza, ma soltanto ad un contenimento dei danni, con una flessione dell'export meno acuta ma ancora ampiamente in territorio negativo (-12,5% rispetto allo stesso periodo del 2019). I flussi relativi al quarto trimestre evidenziano un lieve recupero congiunturale. Il secondo settore che sostiene l'export bellunese è quello dei macchinari, per vendite pari a 415 milioni di euro, il 13,1% dell'export provinciale. La variazione annua è negativa anche per questo settore (-6,7%): ma, a differenza dell'occhialeria, sono ben evidenti i segnali di ripartenza dell'export che si manifestano in particolare nel quarto trimestre (variazione tendenziale del +5,3%). La gomma plastica è il terzo settore in provincia per valori export: 127 milioni di euro, per un peso del 4,0% sul totale export provinciale. È l'unico settore, per restare ai primi dieci del bellunese, che ha conosciuto una dinamica positiva per tutto il 2020. La variazione annua è del +5,3%.

LA TESTIMONIANZA

Le esportazioni bellunese, legate al settore dell'occhialeria, mettono in crisi soprattutto le piccole imprese. Quelle del Cadore, in primis. Alessandro Da Vià della Syncast srl di Lozzo di Cadore (che opera su lavorazioni e componenti dell'occhiale) racconta di «aver attraversato quest'anno incerto, un anno passato con una forte contrazione». «Per noi la contrazione è pesata molto di più del 27% - spiega -. Si arriva al 30%. Per qualcuno è stato un anno difficile, per qualcun altro drammatico. Da un anno e mezzo non si fanno più fiere per occhiali ed ha inciso molto sull'export». «E per fortuna che le banche hanno collaborato, Equitalia non si è fatta sentire - prosegue l'imprenditore -. Ora resta da capire cosa fare per i prossimi mesi, certe tutele alle aziende andrebbero riconfermate. Bisogna dare slancio alle imprese». Il collega Diego Frescura della Pao (di Devid Frescura) aggiunge: «Abbiamo risentito della crisi, noi piccole aziende forse più di altre. Speriamo si stia muovendo qualcosa. Ma c'è ancora molta strada da fare. L'obiettivo è tornare a lavorare come ai tempi migliori, la crisi precede il Covid».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

