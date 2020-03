I TIMORI

BELLUNO C'è un momento in cui è bene guardare in faccia la realtà. Rimboccarsi le maniche e dire le cose come stanno. Senza cercare le parole confortevoli dietro cui nascondersi. Di buon mattino Michele Aracri, amministratore delegato del gruppo De Rigo Vision parla a Rai News 24. Le sue non sono le parole di chi cerca compassione ma di chi non ha il timore di dire quello che sta succedendo.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

«Abbiamo bisogno - ha detto - delle istituzioni affinché si impegnino per tenere aperti gli accessi in modo che noi possiamo viaggiare, andare a visitare i nostri clienti all'estero. Se non vendiamo è difficile far lavorare il nostro personale e noi ci teniamo alla sicurezza ma anche a mantenere il posto di lavoro per la gente che lavora per noi, sono oltre 3000 persone solo in Europa».

LE RIPERCUSSIONI

Mentre tutti si chiedono quanto ci costerà Aracri guarda a quanto sta già costando. A quanto già stiamo pagando per coronavirus. «I problemi noi abbiamo cominciato a viverli già ai primi di gennaio, quando l'epidemia è scoppiata in Cina. Noi in Cina abbiamo un'importante struttura commerciale così come in Giappone, in Corea e a Hong Kong». Aree in cui l'emergenza è arrivata prima e in cui i problemi per chi produce occhiali sono iniziati prima. «È da gennaio che non vendiamo in Cina - scandisce Aracri - e non vendiamo in tutti quei Paesi dove c'è grande movimento di turisti giapponesi. Parliamo di turisti altospendenti': sono i turisti che piacciono al consumatore e al prodotto Made in Italy. In quell'area noi non facciamo business già da due mesi. Anche a livello italiano abbiamo declinato tutte le misure di sicurezza e i protocolli previsti nei nostri stabilimenti. Ma una simile situazione di incertezza e di panico non può reggere a lungo».

I VERTICI DEGLI INDUSTRIALI

A New York c'è in programma Vision Expo dal 25 al 28 marzo. Un salvagente a cui aggrapparsi disperatamente per le aziende del settore occhiali della provincia. «Dopo il rinvio di Mido - spiega il numero uno degli industriali bellunesi, Lorraine Berton - andarci non è più una possibilità ma è diventata una necessità. Per questa ragione siamo molto preoccupati. Temiamo che non ci facciano partire o comunque che possano complicare il rientro. Incertezze che si aggiungono a incertezze ma che ormai riguardano tutta Europa non solo gli italiani. Siamo preoccupati - prosegue la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti - che questa situazione diventi stabilità, abbiamo bisogno di lavorare e viaggiare. I clienti hanno già ridotto gli ordini. Anche se la flessione non è immediata c'è grande preoccupazione. In particolare guardiamo a quanto sta succedendo negli Usa. Se saranno colpiti anche loro si spezzerà la clatena globale e diventerà necessario lavorare tutti assieme. Il settore ha gli strumenti per ripartire e per raggiungere i clienti ma non vogliamo pensare a cosa succederebbe se trovassero un positivo in un'azienda, quali potrebbero essere le conseguenze»

MADE IN ITALY OFFUSCATO

C'è un rischio in più per le aziende del settore occhiali. Quello di essere etichettati come portatori del virus. Potrebbe essere un colpo durissimo per il settore. Un rischio che nessuno vuole correre. «Il nostro comparto - prosegue Aracri - dà lavoro a 20mila dipendenti. Un settore chiave del Made in Italy e del sistema economico italiano. Ma vorrei dire chiaramente che non è facile essere identificati a livello planetario come portatori del coronavirus. Non è facile spiegare la situazione a fornitori ma anche a migliaia di clienti in tutto il mondo. Usando l'allarmismo al posto di una comunicazione razionale si danneggiano aziende e posti di lavoro. Le istituzioni devono tenere ben presente questa cosa e non giocare con l'emergenza».

ADDIO BARCELLONA

«I nostri clienti, i nostri operatori, in questo momento non se la sentono di venire a lavorare e di venire a visitarci in azienda. Fanno fatica anche a ricevere le visite dei nostri commerciali. Ieri, per dare un esempio, il nostro team doveva partire per Barcellona perché abbiamo fatto una importante sponsorizzazione con un'azienda estera e non siamo potuti partire perché i nostri partner hanno paura del contagio».

La conta dei danni provocati dal coronavirus, purtroppo, è solo all'inizio.

Andrea Zambenedetti

