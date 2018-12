CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OBIETTIVO RAGGIUNTOPORDENONE La battaglia, in ospedale a Pordenone, per ottenere il robot chirurgico era cominciata circa otto anni fa. Era il 2010 quando per la prima volta alcuni primari iniziarono a parlare di robot chirurgico aprendo di fato il dossier. Sono passate diverse direzioni generali e si sono alternate giunte politiche di colori diversi in Regione. Ieri l'obiettivo è stato raggiunto: l'innovativo robot chirurgico è arrivato al Santa Maria degli Angeli ed è stato installato in una delle sale operatorie che era stata predisposta...