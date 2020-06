OBIETTIVO COMUNE

BELLUNO Un patto, coordinato dalla prefettura, per lasciare la mafia fuori dalle Dolomiti. I sindaci e gli amministratori bellunesi sono pronti a fare la propria parte. A patto - spiegano - che non si trasformi in nuova burocrazia.

L'IDEA

«È sicuro - spiega il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro - che è nei momenti di maggior fragilità economica che la malavita riesce ad organizzarsi, a prendere campo e ad acquisire credibilità agli occhi di chi è in difficoltà. Di sicuro la strategia sarà quella di una sinergia tra istituzioni, per esempio con la prefettura per poter fare dei controlli molto precisi e molto dettagliati rispetto alle aziende coinvolte nelle opere pubbliche e negli appalti». Un tema che vede tutti d'accordo, a prescindere dagli schieramenti, tanto da mettere d'accordo De Carlo e Massaro. «Io ho avuto modo di incontrare il prefetto - spiega il parlamentare di Fratelli D'Italia e sindaco di Calalzo, Luca De Carlo - lei è persona che conosce bene il tema. È evidente che mafia, Ndrangheta e quant'altro, hanno il loro interesse dove ci sono cittadini in difficoltà e buoni affari da intercettare. Ho già denunciato anche in parlamento come il covid e gli altri investimenti sulle Olimpiadi attrarranno potenziali speculatori che cercheranno di prendere gli appalti e di acquisire da imprenditori in difficoltà le aziende ad un prezzo di saldo. Dobbiamo impedire che qualcuno possa arrivare con una borsetta di soldi freschi e compri le attività. Sono allarmi che non banno sottovalutati. La collaborazione è fondamentale anche per un altro motivo: per non rischiare di mettere in campo strumenti che con la scusa di bloccare uno o tre furfanti blocchino un sistema intero. Non rallentiamo le opere altrimenti mettiamo l'imprenditore ancora più in difficoltà». Dove finiscono le parole di De Carlo ripartono quelle di Massaro, tanta è la sintonia: «Bisogna sottolineare come serva una grande guerra alla burocrazia perché spesso è sulle inefficienze dei nostri apparati amministrativi che riescono a radicare iniziative fuori dalla legalità. Rispetto a questo dobbiamo fare senz'altro un passo in avanti per esempio il fatto di aver ritardato i pagamenti della cassa integrazione per molte persone ha rappresentato anche un occasione per molte persone per avvicinarsi al mondo dell'usura per esempio».

PALAZZO PILONI

Anche spostando l'osservatorio a Palazzo Piloni, sede della Provincia, il risultato dell'analisi non cambia. Come spiega Massimo Bortoluzzi che in questi anni ha seguito per la Provincia i cantieri per la difesa del suolo. «Avere ditte locali è una garanzia in più, noi facciamo quello che c'è da fare ma siamo anche sicuri che la collaborazione tra enti sia necessaria. Se vengono dati maggiori poteri ai sindaci servono anche maggiori attenzioni. Il concetto è che bisogna mantenere alta la guardia, e far partire le segnalazioni in tempi celeri. In particolare gli occhi vanno tenuti aperti sui prezzi congrui nelle aste e negli affidamenti dei subappalti, possibilmente favorendo a rotazione le ditte locali».

LE ASSOCIAZIONI

Tra i vari controlli che il prefetto, Adriana Cogode, ha annunciato di voler fare ci sono anche quelli relativi ai passaggi immobiliari e ai passaggi delle società. Controlli mirati per poter cogliere anche i piccoli segnali. «Noi manteniamo la guardia altissima - spiega Michele Vigne di Confedilizia - il ragionamento è un po' questo, noi come associazione siamo sempre attenti in questi momenti, anche nei confronti dei nostri soci. Abbiamo fornito indicazioni precise al nostro personale, tutti sono avvisati che nel caso in cui ci fosse qualcosa di sospetto è necessario attivarsi. In questo momento dobbiamo però tenere presente la situazione in cui ci troviamo. Soprattutto nei locali commerciali, c'è grande difficoltà dell'inquilino di pagare, e pare che dal governo non ci sia volontà di ascoltare. Non vorremmo che qualcuno tra qualche giorno si trovasse in difficoltà perché non riesce a fare fronte alla prima rata di Imu. Dove va a prendere i soldi chi non ha lavorato tre mesi? Il governo ha scaricato sui sindaci che eventualmente potranno diluire il versamento. Ma non possiamo permetterci che qualcuno vada dagli usurai a farsi prestare i soldi per questa ragione teniamo alta la guardia».

Andrea Zambenedetti

