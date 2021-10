Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SERVIZIOBELLUNO Cento operatori delle forze dell'ordine a presidiare i luoghi più sensibili della provincia. Scenderanno in campo oggi con un modulo flessibile in base alle esigenze e alle criticità che potrebbero emergere nel corso della giornata. Polizia, carabinieri e guardia di finanza controlleranno quindi aziende, strade (si teme il blocco dell'Alemagna a Longarone) e drive in tamponi per scongiurare possibili disordini legati alla...