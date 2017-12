«O si produce o si vende, finita l'epoca del faccio da solo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTI«Continuano a dirci che il piccolo non va più bene, che il futuro è delle alleanze tra aziende. Beh, noi li abbiamo ascoltati e abbiamo fatto massa critica con le grandi case di moda internazionali». Il presidente dell'Acrib Siro Badon (nel tondo in alto) non è d'accordo con chi considera un limite l'invasione dei grandi marchi in Riviera. E ricorda un episodio degli anni Ottanta: «Eravamo agli inizi della meccanizzazione e un tecnico mi disse: guardi che in futuro chi saprà produrre non saprà più vendere e chi saprà...