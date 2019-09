NUOVO ROMANZO PORDENONE È un libro sul crollo dell'Appennino. Che non consiste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO ROMANZOPORDENONE È un libro sul crollo dell'Appennino. Che non consiste solo nel dissesto idrogeologico, tanto da far franare la strada statale Porrettana. È un declino del lavoro, che si porta appresso anche la parabola discendente delle vite dei suoi abitanti. È tutto questo Tralummescuro, ballata per un paese al tramonto (edizioni Giunti), scritto da Francesco Guccini. Con un titolo metaforico con il suo neologismo, dando un nome all'ora di pace che chiude il giorno e precede la notte. Continuando a scrutare una civiltà contadina...