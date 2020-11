IL BILANCIO

VENEZIA Una tragica normalità che di ventiquattr'ore in ventiquattr'ore si aggiorna e supera se stessa distruggendo ogni soglia psicologica e dando l'impressione di essere ben lontana dal fermarsi. Cosa sia per il Veneziano la seconda ondata di coronavirus lo dicono i numeri. Eloquenti. La giornata di ieri è semplicemente stata la peggiore di sempre nel sommare i fattori. E un peso decisivo sono state le croci alzate nell'area metropolitana tra il pomeriggio di martedì e quello di ieri: 20. Persone decedute con o per coronavirus, poco cambia. In entrambi i casi, in tutte e venti le vite spente ieri, il nemico invisibile ha giocato un ruolo decisivo: o è stato il diretto protagonista o ha fatto da accelerante ad una situazione fisica già compromessa, ma non così tanto da costare la vita.

I NUMERI

I venti decessi di ieri polverizzano qualsiasi altro dato: finora il numero massimo raggiunto erano stati i 15 morti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre. Nulla a che vedere, però, con l'escalation di questi ultimi bollettini: 50 croci in tre giorni. Quattordici lunedì, 16 martedì e 20 ieri che portano il totale dei decessi a 570 vittime dall'1 marzo, 192 da inizio novembre. E issano l'area metropolitana di Venezia al terzo posto in Veneto per numero assoluto di morti in qualche modo legati alla pandemia dopo le province di Verona (910) e Vicenza (668) ma davanti a Treviso (528), Padova (dove ci fu il primo decesso italiano da coronavirus, ora ferma a 475), Belluno (222) e Rovigo (83). Una classifica che rispetta anche gli aumenti giornalieri. Allargando l'analisi agli ultimi 10 giorni, l'area metropolitana di Venezia ha avuto 116 morti (50, però, solo negli ultimi tre giorni): davanti ci sono sempre Verona con un +149 e Vicenza con un +136, staccate le altre province regionali: Treviso (+94), Padova (+67), Belluno (+32) e Rovigo (+16).

LA GIORNATA

Non c'è solo il dato dei nuovi decessi però a rendere quella di mercoledì 25 novembre una delle giornate peggiori nella narrazione della pandemia da coronavirus per il Veneziano. I 575 nuovi positivi in ventiquattr'ore sono la terza variazione più alta mai registrata in un giorno dal 22 febbraio, quando il virus si è presentato nell'area metropolitana con il primo tampone positivo di un paziente di Oriago di Mira, poi divenuto anche il primo morto da coronavirus dell'intera provincia.

L'aumento giornaliero dei contagi è un dato in netta controtendenza rispetto all'andamento degli ultimi giorni dove non c'erano stati picchi improvvisi ma il contagio aveva continuato a diffondersi in maniera molto più lenta, fino a subire una vera e propria frenata tra sabato e domenica, per poi scendere progressivamente di giorno in giorno fino a ieri sera con i nuovi 575 contagi. Sono questi a portare il Veneziano ad abbattere il muro dei 19mila casi da inizio della pandemia: 19.201 per l'esattezza. A calare nel quotidiano bollettino dal fronte sono allora i ricoveri, sia totali che nei reparti di Terapia intensiva dei vari ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4. Ma è un dato che non può far sorridere né dare una speranza, controbilanciato dall'aumento esponenziale dei decessi in una sola giornata. Per la statistica, però, una diminuzione c'è: a ieri sera erano 485 le persone ricoverate nelle strutture sanitarie, 51 delle quali su un letto del reparto per acuti.

Numeri, anche questi, di un novembre che si sapeva difficile per la seconda ondata, ma che non si aspettava fosse lo scoglio finora più difficile nella lunga lotta al virus che fa tremare i polsi al mondo.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

