LA PREVENZIONEBELLUNO Domenica da record per il dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti. Nella giornata di ieri sono state somministrate più di 2mila dosi di vaccino anti-covid (quasi 2.300) che portano il totale molto vicino alle 85mila dosi totali dall'inizio campagna vaccinale. D'altronde, le forniture sono arrivate nei tempi previsti e le persone che vogliono vaccinarsi non mancano. In cinque giorni sono state somministrate...