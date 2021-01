NUOVO PRIMATO

BELLUNO Prosegue, anzi, corre la campagna vaccinale dell'Usl 1 Dolomiti. Oggi sarà il turno di farmacisti e dentisti. Più di 400 persone, sempre in modalità drive-in, raggiungeranno il tendone del San Martino di Belluno per farsi somministrare una delle preziose dosi Pfizer. Insieme a loro ci saranno anche i 40 volontari che si erano offerti per la giornata simbolica del 27 dicembre. Da quel giorno l'azienda sanitaria bellunese ha somministrato la prima dose a quasi 6mila persone. Merito, senza dubbio, dei farmacisti ospedalieri la cui professionalità, in alcuni casi, permette di estrarre 7 dosi (invece che 6) da un singolo flaconcino. Aumentando in questo modo la disponibilità per l'intera popolazione. Nonostante le previsioni del Piano vaccinale, aggiornato proprio in questi giorni, l'attenzione si sposta ora sulla necessità di accantonare le dosi di vaccino necessarie per garantire il completamento del ciclo vaccinale a coloro che l'hanno già cominciato. Per questo motivo, la bravura dei farmacisti del San Martino sarà ancora più fondamentale.

LISTA DELLE PRIORITÀ

Ma, togliendo le persone che hanno già ricevuto la prima dose, chi sarà il prossimo della lista? In questi giorni sarà terminato il primo giro negli ospedali e nelle rsa (ospiti e dipendenti). Entro qualche settimana saranno coperte tutte le strutture socio-sanitarie residenziali e diurne, compresi i ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Già completato il primo giro, in modalità drive-in, sia dei medici attivi sul territorio (167 tra medici medicina generale, pediatri libera scelta, usca, specialisti ambulatoriali interni, guardia medica) sia dei sanitari e volontari del sistema d'emergenza Suem-118 (357 persone). Oggi, nella terza giornata drive-in al San Martino, è previsto l'arrivo di 270 farmacisti, 110 dentisti e 30 sanitari del privato. Per la fine di gennaio l'Usl Dolomiti prevede la copertura vaccinale parziale di tutti i suoi distretti, comprese anche le ditte esterne che operano all'interno dell'azienda sanitaria.

ULTRA OTTANTENNI

Gli anziani della provincia, quelli che hanno già compiuto 80 anni, meritano un capitolo a parte. Le prime due ondate che hanno caratterizzato l'emergenza epidemiologica hanno messo in evidenza che sono loro l'anello debole della catena. In altre parole: la maggior parte delle vittime aveva più di 80 anni. Considerazione che ha portato, a livello nazionale, a rafforzare la priorità nei loro confronti. E quindi ad anticipare il vaccino. C'è stato un primo esperimento organizzativo con la medicina di gruppo di Cavarzano, a Belluno, che è riuscita a contattare in breve tempo 400 anziani e poi a vaccinarli. La volontà è di estendere questo modello a tutta la provincia. L'Usl ha già individuato i drive-in vaccinali che potranno esser utilizzati per gli over 80: San Martino di Belluno, località Peschiera a Feltre (disponibile anche la sala convegni dell'ospedale), piazzale Tamonich ad Agordo, piazzale Dolomiti a Tai di Cadore, stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, località Taiarezze ad Auronzo e località Paludi in Alpago.

PIANO B

Per gli anziani che non riescono a spostarsi di casa sarà garantita la vaccinazione a domicilio tramite la rete dei servizi territoriali, tra cui le usca. Per il funzionamento del Piano dovrà esserci tuttavia una grossa disponibilità di vaccino che al momento non c'è, ma che potrebbe essere raggiunta tra qualche settimana con l'arrivo di Moderna. Queste categorie di persone, compresi i donatori del sangue, fanno parte della fase 1. Nella successiva si passerà alla popolazione con più di 60 anni e ai soggetti fragili. In parallelo saranno vaccinate le categorie legate ai servizi essenziali. Dulcis in fundo, tutti gli altri, dai più anziani ai più giovani.

