NELLA CONCA

CORTINA Non si parcheggia a Crignes, nel piazzale sulla destra del torrente Boite, perché è stato riservato all'allestimento del cantiere, da parte dell'impresa che costruirà il nuovo ponte, mentre il transito continuerà regolarmente sul ponte attuale. I giorni scorsi sono stati eseguiti interventi preliminari, come lo spostamento di una cabina del Bim, che ospita una valvola di riduzione della pressione delle condotte del metano. Con l'avanzare dei lavori sarà preclusa la sosta anche nel piazzale sottostante, proprio sulla riva del corso d'acqua. E' iniziato così uno degli interventi strategici, per la viabilità nel centro di Cortina, in vista dei Campionati del mondo di sci alpino, nel prossimo mese di febbraio 2021.

TEMPI BREVI

E' per questo che si intende completare il manufatto, con i raccordi alla strade comunali, per la fine di quest'anno. Il ponte costerà cinque milioni di euro; sarà fatto da Anas, in base agli accordi con Luigivalerio Sant'Andrea, commissario del governo alle opere dei Mondiali 2021. La nuova struttura andrà a sostituire quella attuale, realizzata cinquant'anni fa e già gravemente ammalorata; ormai da lungo tempo sono ben evidenti i segni di cedimento delle spallette di sostegno, causati dalle spinte dei due versanti della conca, che convergono uno contro l'altro. Nella risposta a una recente interrogazione della minoranza consiliare, il sindaco Gianpietro Ghedina precisò: «C'è grande attenzione, da parte della nostra amministrazione, per tutti i ponti nel nostro territorio. Già nel 2011 l'ufficio comunale elaborò un censimento di queste opere, indicandone alcune in una lista rossa, delle priorità, per situazioni di criticità. Fra tutti, il più urgente è il ponte di Crignes. Dal 2018 se ne occupa il commissario del governo per le opere dei Mondiali; è riuscito a far recepire l'intervento da parte di Anas. Sarà realizzato un ponte in acciaio, per cui i tempi di costruzione saranno più rapidi, di pochi mesi. Confidiamo sia completato in autunno; il nostro augurio è che si possa passare lì sopra per Natale. Intanto però si potrà continuare a usare la viabilità esistente. L'emergenza Covid, anche in questo caso, ha influito sul cronoprogramma previsto, contraendo i tempi a disposizione per realizzare l'opera».

MENO PARCHEGGI

«La cantierizzazione provocherà una riduzione dei posti auto, che potrà essere in parte assorbita con la gratuità del trasporto pubblico locale, che il comune ha deciso di offrire a residenti e turisti per l'intera estate. E' una novità, in un'estate certamente difficile, che ci auguriamo possa essere apprezzata», conclude Ghedina.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA