VENEZIA È la terza variazione sulle ventiquattr'ore più alta di sempre. Non degli ultimi mesi o da dopo il lockdown, ma da quando il coronavirus si è presentato come minaccia del secolo. A dirlo sono i numeri: tra le 17 di mercoledì e la stessa ora di ieri, nell'arco di tempo fotografato dal bollettino regionale di Azienda Zero, nel Veneziano ci sono stati 91 nuovi casi di positività al Covid-19. Di più ce n'erano stati solamente l'8 aprile (+138 in un giorno) e l'11 aprile (+135 in ventiquattro ore). Un'impennata pazzesca che - comprendendo anche il terzo positivo nella Primavera del Venezia - porta il conto totale a 4.133 contagiati da inizio pandemia, fissata per il Veneziano all'1.30 del 22 febbraio scorso. In pratica, nel Veneziano, ci sono stati qualcosa come mille casi in un mese e mezzo, da Ferragosto in poi. La crescente minaccia del virus è rappresentata anche dallo schizzare in alto delle persone attualmente positive, diventate ieri 657 (erano 586 soltanto il giorno prima) mentre restano stabili i ricoveri, fermi a 48 persone in ospedale dalle 17 di mercoledì: 22 a Dolo, 16 all'Angelo di Mestre, 9 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (dove il reparto di Medicina è stato chiuso alle visite dei parenti, se ne parla nell'articolo a pagina 5) e 1 a Mirano, che da mesi non ospitava più pazienti Covid. Ma se il numero macro delle persone ricoverate è fermo, aumenta al suo interno il sottoinsieme dei pazienti nei vari reparti di Terapia intensiva, saliti a 7 (+1) nella rilevazione di ieri pomeriggio: 3 ciascuno a Dolo e Mestre e 1 a Venezia. Un dato che fa alzare l'attenzione ai sanitari, dal momento che il numero dei ricoverati e dei ricoverati in Terapia intensiva, è sempre stato considerato come uno dei principali indicatori sull'andamento del contagio. Ecco, quei numeri sono saliti in tutta la settimana se si pensa che alle 17 di lunedì c'erano 35 pazienti totali, dei quali solo 3 in Rianimazione. Resta fermo a 329 il numero delle vittime, ed è forse l'unica notizia positiva. L'ultimo decesso nel Veneziano è del 24 settembre. (n.mun.)

