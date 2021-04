Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVO PIANOBELLUNO Manca il vaccino: tutti gli appuntamenti (o quasi) sono da riprogrammare. I giorni felici in cui «Belluno è la provincia che ha vaccinato di più in rapporto alla popolazione» sono terminati. O meglio: sospesi fino a quando non arriveranno le forniture che le aziende farmaceutiche hanno promesso. Perché, chiariamo. La colpa non è dell'Ulss Dolomiti. O, in generale, delle aziende sanitarie. Il sistema è entrato in...