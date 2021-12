IL BILANCIO

TRIESTE «Dobbiamo continuare a correre, non sederci sugli allori. Attrarre nuovi investimenti per creare nuove opportunità di lavoro». Massimiliano Fedriga guarda non solo alla gestione dell'emergenza sanitaria, ma anche al quotidiano e alle prospettive di crescita del Friuli Venezia Giulia, forti degli ultimi dati sull'export che proiettano la regione tra le locomotive del Paese.

Quattro i pilastri sui quali ruoterà l'attività nel 2022: salute, famiglia, lavoro e territorio. Per il prossimo quinquennio è stato firmato «un nuovo patto con il ministro dell'Economia Franco, che è stato superiore a qualsiasi aspettativa» e che permetterà al Fvg di trattenere 2 miliardi di euro. Si tratta di «400 milioni l'anno circa che, grazie alla proficua interlocuzione con il Governo, riusciremo a investire nelle politiche di sviluppo della regione» ha ricordato Fedriga. «Abbiamo spiegato con estrema chiarezza - ha aggiunto - la disparità che il Fvg aveva rispetto ad altre regioni speciali negli anni precedenti. Devo ringraziare il Governo e il ministro Franco perché la direzione è colmare la disparità con le altre Speciali, andare verso l'equità tra le Specialità». Nella legge di stabilità poi «c'è una misura di 15 milioni di euro di spesa corrente in modo che la Regione collabori in partnership con le realtà private globali per attrarre investimenti di ricerca e ricerca applicata in Fvg, che può giocare un ruolo strategico in Centro e Sud Europa. Possiamo diventare punto di riferimento per questa area geografica», ha snocciolato, specificando una delle azioni avviate per attrarre nuovi investimenti e creare nuovi posti di lavoro.

«Siamo la regione che in termini di export pro capite è cresciuta di più a livello nazionale e siamo diventati la seconda regione d'Italia dopo l'Emilia Romagna. Abbiamo superato regioni importantissime come Veneto e Lombardia», ha rilevato ancora mentre per il prossimo anno sono oltre 120 milioni le risorse a disposizione del comparto attività produttive e turismo, con due bandi. Sostegno alle imprese e politiche attive del lavoro rientrano anch'esse nel novero degli interventi maggiormente qualificanti, con oltre 176 milioni ripartiti tra turismo e commercio (107 milioni), artigianato e industria (5,8 milioni), accesso al credito (39 milioni), sviluppo economico locale (25 milioni) e progetto Pipol (21 milioni). «Non meno essenziale appare inoltre lo sforzo operato sul versante delle politiche abitative - ha rimarcato il governatore - con lo stanziamento di 149 milioni di euro, di cui ben 103 per i contributi prima casa». Tra gli obiettivi c'è pure il piano di utilizzo del demanio marittimo statale a uso turistico per pianificare 673mila metri quadrati di litorale e oltre 6mila posti barca. Forte è stato anche l'impegno per la famiglia, il secondo dei temi toccati da Fedriga: in termini di investimenti in questo ambito si è passati dai 14 milioni del 2018 a 32.

Il 2022 sarà l'anno di Expo, ma anche una tappa di avvicinamento a Eyof 2023 e a Nova Gorica Gorizia capitale europea della cultura 2025. È in previsione una nuova legge sulla casa e la riqualificazione degli impianti sportivi per Eyof 2023 e novità sulle autonomie locali; 100 milioni saranno destinati a un piano su lavoro e formazione. Il 2022 sarà anche l'anno degli Stati generali dell'Europa centrale e dell'Alto Adriatico per fare il punto sull'ambiente con i Paesi limitrofi. Si lavorerà infine per la candidatura dei comuni della Comunità di montagna delle valli del Torre del Natisone e del Comune di Prepotto per ottenere benefici economici e anche sui progetti del Pnrr. In conclusione, Fedriga ha voluto ringraziare tutti i dipendenti della Regione «la cui dedizione e professionalità, imprescindibile per tradurre in azioni concrete gli indirizzi di natura politica, ha permesso di raggiungere traguardi importanti per costruire assieme un Friuli Venezia Giulia saldamente ancorato alle proprie radici ma fortemente proiettato a orizzonti sempre più ambiziosi».

