FELTRE La fase 2 impone ancora accessi contingentati al pronto soccorso con l'ammissione alla struttura solo delle persone che hanno la prenotazione per la prestazione e solo 15 minuti prima. Per questo all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre sono stati fatti dei cambiamenti, con entrate dedicate a varie categorie, in modo da rendere più scorrevole le operazioni e più corte le file. «In seguito alle disposizioni per i controlli relativi alla fase 2, da mercoledì 13 maggio alle 6.30 cambiano le modalità di accesso all'ospedale di Feltre -spiegano con una nota dalla Usl 1 Dolomiti - , in particolare per raggiungere il centro prelievi e la fisiatria sarà necessario presentarsi al posto di controllo al nuovo ingresso (a sud)». L'accesso alle strutture della Azienda Usl 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione. Alle persone viene misurata la temperature (che non dovrà essere superiore a 37 gradi e mezzo) e controllato che abbiano guanti e mascherina.

ACCESSO SUD

Da mercoledì all'accesso sud nuovo ingresso del Santa Maria del Prato ci sarà l'ingresso pedonale e con veicoli presidiato dalle 6.45 alle 20.00 per tutti i padiglioni (compreso padiglione Dalla Palma, padiglione Guarnieri, padiglione GAGGIA con Fisiatria e Centro Prelievi, padiglione Gaggia Lante con Dialisi, palazzina Fusaro (distretto), Hospice, Obitorio). «Potranno accedere con veicoli all'interno dell'ospedale - spiegano dall'Usl -: anziani non autosufficienti, persone disabili, donne in gravidanza, bambini 0-6 anni, pazienti fragili e singoli casi particolari valutati dal personale preposto ai controlli. All'ingresso saranno verificati per tutti il motivo di accesso, la temperatura, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani».

ACCESSO NORD

È quello da via Bentivoglio. Sarà dedicato solo a dipendenti e fornitori.

PORTINERIA

L'accesso sud, ovvero l'accesso storico. È dedicato a accesso pedonale e con veicolo solo per pronto soccorso, pronto Soccorso Covid, pronto soccorso ostetrico e pediatrico, ambulatorio tamponi Covid. «Pertanto -conclude la Usl -, da mercoledì 13 maggio, anche chi deve recarsi al Centro prelievi, alla Fisiatria, in Hospice, in Dialisi e in Palazzina Fusaro dovrà utilizzare il nuovo ingresso a sud, da via Bagnols sur Ceze. Da lunedì 11 maggio, inoltre, sarà presidiato con controllo della temperatura e dispositivi di sicurezza anche l'ingresso della sede di via Marconi di Feltre».

