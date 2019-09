CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuovo incidente in laguna, e un uomo in rianimazione dopo essersi preso una brutta botta in testa. È accaduto giovedì notte, attorno alle 23.15 in prossimità del canale che porta a Murano tra una patana da lavoro con un motore da 40 cavalli, che arrivava dalla direzione dell' ospedale e una barchetta tipo scialuppa che arrivava dalla direzione opposta. Entrambe dovevano girare verso Murano e la barca più piccola è stata centrata alla fiancata destra. Il ferito è un veneziano di 72 anni che, a detta dell'altro conducente (un...