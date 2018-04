NUOVO INCARICO TREVISO Sarà affidata a Danilo Coppe la nuova perizia sugli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO INCARICOTREVISO Sarà affidata a Danilo Coppe la nuova perizia sugli esplosivi che il 2 agosto 1980 provocarono la strage della stazione di Bologna. Questo perché, ha spiegato in aula il presidente Michele Leoni, nella sentenza della Corte di Appello del 1994 furono sollevati pesanti dubbi in ordine alle percentuali di composizione dell'esplosivo, il che potrebbe avere un riflesso per risalire alla provenienza. Dopo 38 anni, 85 morti e 200 feriti, si torna quindi ad esaminare atti e reperti. L'incarico a Coppe verrà conferito...