SALUTE

UDINE Al padiglione 9 del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia è stato inaugurato ufficialmente ieri il nuovo Hospice, struttura residenziale dedicata alle persone che necessitano di cure palliative. Col trasferimento dal Gervasutta, avvenuto operativamente il 18 dicembre scorso, i posti sono aumentati da 8 a 12 ed entro fine anno diventeranno 16. La struttura è stata beneficiata anche della donazione di un ecografo portatile.

LA CERIMONIA

Alla presenza del vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi, del direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale Massimo Braganti, dalla responsabile della struttura Maria Grazia Fabiani e dell'assessore comunale alla salute Giovanni Barillari si è tagliato il nastro al centro, realizzato negli spazi della Rsa. «L'Hospice rappresenta un elemento importante per la concretizzazione del progetto di riforma della salute ha dichiarato l'assessore Riccardi - e costituisce il trait d'union ideale tra la struttura ospedaliera e l'assistenza». La struttura e l'ecografo portatile donato dalla Pro loco di Pagnacco e dalle sorelle Fattori, rappresentano un esempio concreto di quanto si possa costruire per ottimizzare il sistema della Salute, assicurando in particolare l'integrazione socio-sanitaria grazie alla solidarietà, all'impegno civile, al volontariato, ma anche alla passione che anima gli operatori e si sovrappone a una qualificata preparazione e alla professionalità. «Attivo dal 18 di dicembre, la scelta dell'Hospice interno all'Ospedale ha spiegato la responsabile Fabiani - è stata fatta per ampliare il numero di posti letto, una soluzione più idonea rispetto al passato, realizzata in tempi rapidissimi con uno standard qualitativo alto e il comfort simile a quello di una casa, utilizzando colori caldi per le pareti e immagini fotografiche per ogni stanza di degenza posizionate davanti ai letti come gigantesche finestre che mostrano la natura. Il nostro maggiore cliente è l'ospedale ha poi aggiunto - ed essere contigui ad esso ci permette di fare valutazioni in tempo reale di pazienti oncologici e medici. Occorre considerare che sono diverse centinaia di migliaia i cittadini della regione affetti da cronicità di vario livello e che il progressivo avanzamento dell'età media fa levitare questa cifra ha aggiunto Braganti e ciò fa comprendere come sia necessario ampliare e rafforzare la rete degli Hospice, per dare risposta alla richiesta di salute di un sempre maggior numero di cittadini anziani ai quali non è sempre possibile prestare le cure palliative a domicilio, né le loro condizioni comportano la degenza ospedaliera». Come è stato rilevato dalla Regione, la carenza di posti letto negli Hospice - strutture deputate ad accogliere persone che non possono rimanere a lungo a casa da sole e che sono bisognose di assistenza sanitaria per alleviare le sofferenze di malattie non curabili - deriva da una strategia della salute che non ha tenuto conto in prospettiva dei cambiamenti della società e delle mutevoli esigenze delle persone. La riforma della salute messa in atto punta a valorizzare la salute e l'assistenza sul territorio e intende prestare attenzione alla persona, e rispondere alle esigenze ancora disattese della comunità, per poter assicurare servizi in grado di garantire le condizioni migliori di cura e assistenza a tutti. «Questo l'obiettivo della riforma - ha concluso Riccardi - che per essere raggiunto compiutamente necessita di passaggi che non sono sempre percepibili nell'immediato, ma che nel tempo, con il concorso di tutti, potranno dare le risposte adeguate. Un traguardo ambito, in una Regione che ha il primato nel rapporto tra volontari e cittadini, e che deve parte dei successi e dei traguardi già raggiunti, anche nei settori della salute e dell'assistenza, a questa grande e insostituibile risorsa».

