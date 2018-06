Nuovo gruppo per gestire le mediazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il settore Servizi Sociali ha avviato, in via sperimentale, un progetto per intervenire con degli esperti nel caso di situazioni di conflitto tra vicini di casa. «Si tratta di un progetto che va incontro a una richiesta molto forte dei cittadini - spiega l'assessora al Sociale Marta Nalin - Oggi capita che si creino delle situazioni di conflitto tra vicini di casa causate dalla scarsa comprensione reciproca che si potrebbero superare con beneficio di tutti attraverso una comunicazione funzionale. L'intervento di mediatori esperti è...