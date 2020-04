CASE DI RIPOSO

BELLUNO Senza fine anche il contagio nelle case di riposo della provincia. Mentre la situazione a Mel sembra sotto controllo, esplode il focolaio nella struttura di Trichiana. Da notizie arrivate ieri sera da fonti interne, non istituzionali, si parlava di 20 ospiti positivi e un'area covid realizzata nella Rsa. Tre anziani, con sintomi, sono stati anche ricoverati all'ospedale. Ci sarebbero anche diversi operatori contagiati. La situazione è in evoluzione e ancora non c'è una fotografia precisa di quello che sta accadendo. Una fotografia precisa invece c'è per la casa di riposo di Mel e la fornisce il sindaco di Borgo Valbelluna interpellato al telefono.

I DATI A MEL

«Da inizio emergenza ad oggi - spiega il sindaco Stefano Cesa - i decessi di ospiti positivi al Covid (non necessariamente per Covid) sono 4. Degli ultimi 5 decessi in ordine temporale solo 1 era positivo al Covid, mentre gli altri 4 erano con tampone negativo. Il numero complessivo di decessi nel periodo 01.01 - 15.04 è in media con il dato analogo degli ultimi 5 anni». Una situazione di contagio che appare quindi contenuta e per la quale si stanno mettendo in campo tutte le procedure del caso. «La struttura - prosegue il sindaco Cesa - ha già attiva una procedura di sanificazione con i medesimi prodotti e modalità in uso nei reparti Covid delle strutture ospedaliere territoriali. Ad oggi la struttura di Mel ha 10 ospiti positivi in struttura e 6 ricoverati presso l'Ospedale di Belluno. Gli ospiti presenti nella casa di riposo, ad oggi, hanno un profilo stabile e non aggravato dalla sintomatologia Covid.

COVID-FREE

Notizie positive invece arrivano dalla casa di riposo di Lentiai, dove si era registrato un solo caso di ospite con coronavirus. «Oggi è ufficiale che è guarito e quindi Lentiai è struttura Covid-free», sottolinea il primo cittadino Stefano Cesa.

PEDAVENA

Impossibile invece, al momento, avere i dati precisi del focolaio che si è creato nella struttura Padre Kolbe di Pedavena, dove da una settimana a questa parte si sono allargati i contagi e ci sono stati alcuni decessi. La direttrice Roberta Bortoluz, contattata nuovamente non ha risposto alle domande inviatele, ma ha fatto sapere che nella giornata di oggi verrà diffuso un comunicato stampa. Le notizie, al momento, sono poche e tutte non ufficiali: da un calcolo sui casi saliti alle cronache, i decessi, dall'inizio dell'emergenza, potrebbero essere stati 4. Ma di notizie ne hanno poche anche i parenti degli ospiti, tanto che qualcuno, nella disperazione, aveva chiesto aiuto su Facebook, nella pagina di Sei di Pedavena se... «Sapete quanti sono i contagi alla Padre Kolbe», aveva scritto, suscitando decine di commenti sulla situazione critica in struttura. Ebbene anche quel post è stato cancellato: della Padre Kolbe non si può parlare nemmeno in quell'immenso bar virtuale che sono i social dove si può dire tutto. «Chiedere o condividere informazioni non verificate ora come ora è deleterio e non serve a nessuno», ha detto l'amministratore del gruppo oscurando il post.

© RIPRODUZIONE RISERVATA