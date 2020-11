MARTELLAGO

Otto ospiti diversamente abili - esattamente un terzo del totale - e due operatrici: tutti positivi in quarantena, e Ceod chiuso. Dopo quelli alle scuole, che peraltro continuano (sono ancora a casa due sezioni della materna comunale di Olmo dell'istituto comprensivo Matteotti, dopo la positività di un piccolo alunno), si è sviluppato un altro preoccupante focolaio Covid nel comune, che andrà ad aumentare i già pesanti numeri del contagio: a tutta domenica risultavano 186 i residenti positivi e 111 quelli in isolamento fiduciario.

Il nuovo caso è scoppiato ieri al centro occupazionale diurno Stella Polare dell'Asl 3, anch'esso ubicato a Olmo, in via Damiano Chiesa, di fronte alla scuola della frazione di Martellago.

La struttura, affidata in gestione alla cooperativa sociale Codess, accoglie ogni giorno 24 persone con disabilità varie impegnandole in svariate attività manuali e ricreative: si tratta per lo più non di ragazzini ma di soggetti adulti che presentano anche patologie serie. Un mese fa, il 15 ottobre, era già scattato un primo campanello d'allarme con un'operatrice che era rimasta a casa con i sintomi classici del coronavirus e che poi era puntualmente risultata positiva, come confermato dal test molecolare: i tamponi rapidi a cui erano stati subito sottoposti gli utenti dall'azienda sanitaria, tuttavia, si erano rivelati tutti negativi e il servizio era potuto continuare, sia pur con il costante monitoraggio delle condizioni degli ospiti, anche attraverso il rilevamento della temperatura tre volte al giorno.

Da allora l'Asl, per maggiore sicurezza, aveva anche ritenuto di effettuare periodicamente i tamponi (ogni 2-3 settimane) su tutti gli utenti e gli addetti, e il test programmato per lunedì mattina al centro ha dato un esito quasi shock: ben otto ospiti più due operatrici, evidentemente asintomatici, sono risultati positivi, come ha riferito ieri, non nascondendo tutte le sue preoccupazioni, Oreste Agostini, il papà di un utente (negativo) e presidente del Comitato Genitori della struttura che è stata immediatamente chiusa, anche per procedere alla disinfestazione.

Tutti i contagiati (e i loro familiari) dovranno restare in isolamento fiduciario, ma anche i negativi saranno confinati a casa, dietro stretto controllo dei loro genitori. Il servizio non potrà riprendere prima di martedì 24 novembre. (n.der.)

