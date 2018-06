Nuovo Euganeo, mancano 2 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra i progetti messi in campo dall'amministrazione Giordani c'è anche il nuovo stadio Euganeo. «E' giusto fare chiarezza- ha spiegato il sindaco Sergio Giordani in occasione della presentazione dell'intervento . Il progetto del potrà partire solamente se arriveranno i 2 milioni di euro dal bando statale per il recupero delle periferie». Il Nuovo Euganeo, nelle intenzioni di palazzo Moroni, dovrebbe assomigliare allo stadio Marassi di Genova. Il progetto dovrebbe essere realizzato in 3 stralci. Il primo, realizzabile in 4-5 mesi, prevede la...