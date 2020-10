IL REPORT

BELLUNO Altre 47 positività nelle ultime 24 ore e un nuovo decesso classificato come Covid ma in realtà legato, come spiega l'Ulss, ad una grave patologia pregressa. Si tratta di una 83enne del Comelico trovata positiva al pronto soccorso di Pieve di Cadore a seguito del focolaio scoperto nei giorni scorsi nell'area dell'alta provincia.

Tra Comelico, Cadore e Ampezzo, infatti, si concentra la maggior parte dei nuovi casi di positività con 29 unità sulle complessive 47. Tutti, come spiega l'Ulss 1 saranno messi in isolamento con il conseguente contact tracing. Si tratta come sempre di gente prevalentemente asintomatica. I ricoveri sono invece 26, tutti comunque in area non critica. Resta vuota invece la terapia intensiva, ovvero il reparto dove finiscono i casi gravi, dando un segnale estremamente positivo.

ETÀ MEDIA ALTA

Salgono così complessivamente a 121 i decessi di soggetti trovati positivi al Covid. Ieri l'altro se ne erano registrati altri 3 di età compresa tra i 93 e i 100 anni.

Crescono i numeri dei contagi, è vero, ma l'Ulss specifica anche che si Belluno ha il record di tamponi in percentuale alla popolazione residente.

Sono stati superati i 100 mila tamponi molecolari eseguiti in Ulss Dolomiti da inizio emergenza su una popolazione di 201.236 abitanti. Alle 8 di ieri mattina ne erano stati refertati 100.169.

PREVENZIONE

«Un numero importante che definisce una delle più alte proporzioni regionali tampone/popolazione - spiega l'Ulss -. I test diagnostici per Covid-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, insieme al contact tracing, mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia».

I PRELIEVI

«Attualmente - spiega ancora l'Ulss - sono disponibili per rilevare direttamente l'infezione da Sars-CoV-2 i test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari) e i test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici tampone rapido). Entrambi, al momento, prevedono il prelievo del campione tramite tampone nasofaringeo. L'analisi dei test di biologia molecolare per rilevare la presenza di Sars-CoV-2 può essere effettuata solo in laboratorio attraverso una processazione che richiede circa 4 ore. I test antigenici invece pur se leggermente meno sensibili e meno specifici, consentono una refertazione immediata (20 minuti) che richiede tuttavia, in caso di positività la conferma con test molecolare».

In Ulss Dolomiti, a ieri, sono stati eseguiti 1.411 test antigenici rapidi, di questi i positivi sono stati 30.

Oltre 90% delle positività emerse è stato confermato dal test di biologia molecolare.

RISPOSTE RAPIDE

«Questa tipologia di test, proprio per la rapidità di risposta - conclude l'Ulss -, costituisce il test di regola eseguito nei 4 drive-in aziendali finalizzati in primis alla diagnostica delle forme sintomatiche in soggetti di qualsiasi età frequentanti la scuola».

Il problema dei positivi, che sono spesso asintomatici, si riverbera intanto sulla vita quotidiana. Ne risentono molto le scuole dove intere classi sono finite in quarantena. Problemi anche negli ambienti di lavoro dove un'eventuale positività si ripercuote pesantemente sull'organizzazione.

Giusto ieri è stata mandata a casa un'intera classe quinta dell'istituto Calvi perché tra i 25 studenti due sono risultati positivi. Ma non si tratta certo di un caso singolo. Situazioni che si ripetono in più realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA