NUOVO CORSOUDINE Le lauree magistrali per pochi hanno i giorni contati. Parola di nuovo rettore. Roberto Pinton, in forza all'ateneo dal 1989, quando arrivò a Udine da ricercatore di Chimica e pronto ad insediarsi come Magnifico alla guida di un ateneo da 15mila iscritti (con l'intenzione dichiarata di fare «il rettore a tempo pieno»), lo dice chiaro, quando gli si chiede cosa intende fare per quei corsi taglia XXS che stentano ad arrivare a dieci matricole e che a volte raggranellano meno nuovi iscritti dei docenti necessari per sostenerli...