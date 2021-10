Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAPADOVA Il Conservatorio raddoppia, prendendo un'ala dell'adiacente palazzo Foscarini in piazza Eremitani. Nello stesso tempo l'attuale edificio sarà ristrutturato per renderlo compatibile alle lezioni che oggi si svolgono in ambienti degradati.È questa la sintesi dell'annuncio fatto ieri dal sindaco Sergio Giordani che sana una vicenda sbalorditiva. Una scuola superiore con circa 800 studenti e 70 insegnanti, da 50 anni in una sede...