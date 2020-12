NUOVO BLOCCO

MESTRE Un pianto, e non potrebbe essere diversamente. La ristorazione continua a fare e rifare conti che non tornano mai, pensando ad un passato che oggi sembra l'età dell'oro, ad un presente difficile e ad un futuro cupo, un tormentone al quale è difficile sottrarsi, come è doloroso spegnere luci e fuochi tutte le sere, e restare sereni di fronte a continue strette. Anche se poi si evita di andare oltre un civile dissenso, e al più, ci si divide fra chi accetta a malincuore e chi si adegua, non potendo fare diversamente, però non capisce norme che, al di là della salvaguardia della salute, ritiene troppo e ingiustificatamente penalizzanti per le attività: Sembrano proprio incapaci di comprendere le dinamiche di un'impresa privata sbotta Massimo Rossato, storico titolare della Trattoria Al Passo, tempio della cucina di mare a Campalto.

Problematiche ulteriormente aggravate dai divieti di sconfinamento da un comune all'altro nelle tre giornate clou delle festività di fine anno, anche se - contrariamente a quanto sembrava - i ristoranti saranno aperti per il pranzo di Natale, Santo Stefano e 1. gennaio. Meglio di niente, un piccolo sollievo.

RIPRESA ILLUSORIA

E dire che la ripresa post lockdown di primavera fu inaspettatamente vivace: I clienti erano tornati subito al ristorante, non ce lo aspettavamo, pensavamo che avrebbero avuto timori, e invece nelle ultime settimane facevamo il pieno tutte le sere. Poi, dai 40 coperti giornalieri solo per la cena, siamo passati dai 5, massimo 10, del mezzogiorno. E il buon lavoro del fine settimana non basta certo a recuperare fa sapere Michela, proprietaria, assieme al marito Renzo, dei Tre Garofani, raffinato ristorante di pesce ad Asseggiano (fra l'altro chiuso da ieri e per i prossimi dieci giorni per una quarantena fiduciaria).

Un problema che colpisce in maniera pesante soprattutto proprio chi lavora col pesce fresco e di alta gamma. Infatti spiega ancora Rossato noi l'asporto non l'abbiamo mai preso in considerazione. A parte che io per principio non mangerei nemmeno una pizza col sistema delivery, a meno che non fossi proprio disperato, ma se la immagina una frittura portata a casa e consumata mezz'ora o un'ora dopo essere uscita dalla cucina? Non se ne parla proprio. Per noi è anche una questione di immagine, asporto e delivery sono contro i nostri canoni.

Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Va ad esempio nella direzione opposta Carlo Tosi, titolare del Leone di San Marco, altro approdo felice per gli amanti della cucina di mare a Mestre: Stiamo già ricevendo prenotazioni per asporto per Natale e Capodanno (detto tra noi, va fortissimo il pasticcio di pesce alla Sampierota ndr). Non è la soluzione ma è qualcosa. Francamente non mi posso lamentare, a pranzo stiamo lavorando bene, tanti clienti si sono adeguati, fra pranzo e asporto teniamo botta. Certo, non è facile, soprattutto per chi lavora sul prodotto fresco e di prima qualità non avere certezze complica enormemente la programmazione delle forniture. Ma cerchiamo di stare calmi e farcene una ragione perché immagino che sarà ancora lunga. E poi ci vado piano con le lamentele, perché penso a come sono messi i nostri colleghi veneziani e allora dico che noi in terraferma in fondo siamo anche fortunati.

Detto questo, resta il crollo del fatturato: Guardi, già avevamo perso il 25 per cento con la diminuzione dei coperti per garantire il distanziamento, poi quando ci hanno chiusi la sera è stata un'altra botta tremenda puntualizza ancora Rossato - . Diciamo che il pranzo già prima rappresentava il 30% dei nostri introiti, adesso la percentuale è un po' risalita, molti vengono a mangiare a mezzogiorno sapendo di non poterlo fare alla sera, ma se arriviamo al 50% è tanto. Il Natale? Perderemo le cene e i pranzi di gruppo fra amici o aziendali, e sarà pesante. Quanto invece ai giorni delle feste veri e propri, le dirò che, paradossalmente, a noi fa piacere essere aperti a pranzo ma dico sempre che noi in quei giorni di solito facciamo una specie di volontariato, nel senso che il costo della materia prima arriva a prezzi talmente folli anche all'ingrosso che per guadagnarci dovremmo presentare conti improponibili, così ci accontentiamo di andare alla pari: essere aperti o chiusi a Natale per noi non cambia molto dal punto di vista economico.

ASPETTANDO LE REGOLE

E poi, infine, c'è Lucia, 42 anni, appassionata moldava che da undici anni gestisce con grande dedizione l'Hosteria Dante, fra via Cappuccina e via Piave - anche qui cucina essenzialmente di mare, ma non solo -, rilevata dopo due anni da dipendente: Cucinare è sempre stata la mia passione, anche al mio paese, e qui ho imparato la cucina italiana, bellissima e varia. Quando ho avuto l'occasione di rilevare l'attività l'ho presa al volo. Adesso, però, si soffre, ma senza farne un dramma: Per fortuna abbiamo una base di clientela affezionata che ci viene a trovare anche a pranzo e nel fine settimana. Non siamo contenti della situazione, certo, ma la accettiamo con serenità. Siamo contenti di poter celebrare al ristorante le festività a Natale, Santo Stefano e il primo giorno dell'anno nuovo. E pazienza per il veglione, ci adegueremo, aspettando tempi migliori.

Claudio De Min

