Nuovo blitz antispacciatori in via Piave Droga nascosta tra le siepi e sotto i sassi

I PRESIDIMESTRE Un diciassettenne tunisino fermato ieri pomeriggio in via Sernaglia con addosso sette buste di marijuana, pronte per lo spaccio. Un 45enne romeno completamente ubriaco e molesto, accerchiato ieri mattina davanti ai giardini di via Piave. E l'altro ieri, quindici buste di marijuana scoperte dentro muretti e lattine apparentemente abbandonate, sotto i sassi e le siepi in via col di Lana.Da lunedì sono entrate in azione quattro nuove pattuglie fisse della Polizia locale, in via Piave e dintorni, volute dal sindaco Luigi Brugnaro...