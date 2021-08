Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVO ASSALTOVENEZIA Ancora un giorno di tutto esaurito a Venezia. La bella giornata ha attratto turisti in laguna anche nell'ultimo fine settimana di agosto, così come era accaduto per tutto il mese. Un segnale di grande attrattività da parte della Città d'acqua che continua ad essere una delle mete più apprezzate dal turismo.La conferma è giunta dal Comune che, così come nei giorni precedenti, anche ieri via canali social ha allertato...